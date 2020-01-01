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В Украине нашли подпольный нефтезавод, производивший солярку и бензин

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Топливо кустарного производства покупали аграрии нескольких регионов.
В Украине нашли подпольный нефтезавод, производивший солярку и бензин
© ssu.gov.ua
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В Украине нашли подпольный нефтезавод, производивший солярку и бензин
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В Кировоградской области правоохранители пресекли деятельность группировки, наладившей масштабное нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов. Как сообщает СБУ, ежемесячный доход от продажи оптовых партий топлива составлял около 30 млн грн.

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Фальсифицированное дизельное топливо и бензин производились в промышленных масштабах на территории частной нефтебазы, где преступники соорудили подпольный мини-завод. Получаемую при этом продукцию продавали аграриям Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

В ходе обысков правоохранители нашли более 200 тонн топливного фальсификата стоимостью более 5 млн грн.

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Предварительно известно, что незаконный бизнес наладили трое местных предпринимателей. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ предотвратила контрабанду янтарных изделий. Фигуранты скупали янтарь-сырец, из которого кустарным методом изготавливали изделия для продажи иностранным заказчикам.

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Теги: СБУ, Кировоградская область, нефтеперерабатывающий завод, дизтопливо, бензин
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