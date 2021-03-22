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На Житомирщине перекрыли трассу из-за мусора из Львова

Комментариев: 2
Местный полигон бытовых отходов уже исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.
"Мусорный протест" в Житомирской области
"Мусорный протест" в Житомирской области
Скриншот

В Житомирской области жители села Грозино перекрыли трассу Киев-Ковель во время протеста против завоза мусора из Львова. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 22 марта.

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По словам протестующих, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызвали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

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В полиции открыли уголовное дело по факту неконтролируемого завоза мусора. Однако на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, будут блокировать международную трассу, пока их не услышат.

"Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", – говорит жительница села Грозино Лилия Бондарь.

Напомним, на территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов. Там находились тонны отходов из медицинских учреждений и лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

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Теги: видео, мусор, свалка, вывоз мусора, борьба с мусором, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mtervvvga    22.03.2021, 12:18
Оценка:  -22
mtervvvga
Идиоты!Вы же не понимаете от чего отказываетесь.Ведь рогуляки вам везли свою Пэрэмогу!
Vixerunt    22.03.2021, 12:41
Оценка:  +2
Vixerunt
русский у нас всё хорошо;
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