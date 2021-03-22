На Житомирщине перекрыли трассу из-за мусора из Львова

Местный полигон бытовых отходов уже исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

В Житомирской области жители села Грозино перекрыли трассу Киев-Ковель во время протеста против завоза мусора из Львова. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 22 марта.

Читай также: На Киевщине нашли незаконную свалку опасного мусора

По словам протестующих, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызвали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

Читай также: В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку

В полиции открыли уголовное дело по факту неконтролируемого завоза мусора. Однако на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, будут блокировать международную трассу, пока их не услышат.

"Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", – говорит жительница села Грозино Лилия Бондарь.

Напомним, на территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов. Там находились тонны отходов из медицинских учреждений и лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.