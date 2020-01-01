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После снятия Маруси Зверобой по выборам в "Буковельском" округе соцопрос показал изменения - эксперт

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После снятия Маруси Зверобой по выборам в "Буковельском" округе соцопрос показал изменения - эксперт

Политический эксперт Кирилл Сазонов констатировал рост напряжения в 87-м избирательном округе после снятия Маруси Зверобой с выборов в пользу “свободовца“ Руслана Кошулинского. На своей странице Facebook он приводит результаты телефонного опроса, проведенного украинской социологической службой, по которому “расстояние между первыми четырьмя кандидатами - всего 1,5%“.

По его информации, четверка лидеров выглядит следующим образом:

  • Ноняк - 18,6%
  • Кошулинский - 18,2%
  • Вирастюк - 17,3%
  • Шевченко - 17,1%

Потеря лидерских позиций Шевченко, по мнению эксперта, вызвана не только снятием кандидата от ЕС в пользу представителя “Свободы“. Против Шевченко работает также и карантин в статусе “красной зоны“ и большое количество заболевших в регионе. “Вот здесь избиратель кажется уже немного иначе посмотрел на работающий во время карантина “Буковель“, - считает политэксперт.

Сазонов прогнозирует высокую вероятность фальсификаций и злоупотреблений в процессе голосования, подсчета голосов, поскольку явка будет не высокой - на уровне 30 процентов. Решать все будут буквально десятки или сотни голосов.

“Явка ниже 30% при разнице между лидером и четвертым в 1,5% - это просто адская смесь. Агитировать дальше не имеет никакого смысла. Ключевая задача - довести своего избирателя на участок. Решать будут десятки или сотни голосов. Представляете, какая будет рубка, фальсификации, битва в комиссиях? Я боюсь даже представить себе это...“, - объясняет Сазонов.

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