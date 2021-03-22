В СOVID-больницах Николаева пациентов уже размещают в коридорах

В "ковидных" больницах заканчиваются места.

В больницах Николаева уже не хватает мест для пациентов с коронавирусом. Койки для больных размещают в коридорах, сообщает местное издание НикВести.

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Журналисты опубликовали фотографию “ковидного“ отделения 3-й городской больницы Николаева. В ней показаны больные, которые лежат на койках в коридоре.

Утверждается, что в 1-й и 5-й больницах Николаева, тоже предназначенных для лечения бальных с коронавирусом, ситуация еще хуже.

Николаевская область сейчас входит в “оранжевую“ зону карантина. Однако, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в этом регионе ухудшается. Чтобы не допустить попадания в “красную“ зону карантина, Николаев с 24 марта усилит карантин. В городе запретят массовые мероприятия, закроют кинотеатры, кафе, рестораны, ТРЦ.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека, а 30 098 – умерли. Продолжали болеть 263 316 человек.