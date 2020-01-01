На Закарпатье снова горела Долина нарциссов

Сухую траву в заповеднике кто-то поджигает несколько лет подряд.

В минувшие выходные на Закарпатье произошел масштабный пожар в заповедной Долине нарциссов. Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для тушения огня пришлось привлечь пожарные расчеты из города Хуст.

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Отмечается, что пожар возник на территории общего пользования, где выгорело 1,5 га сухой травы. При этом огонь распространился и на прилегающие участки Долины нарциссов, где сгорело еще около полгектара растительности.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около часа. Теперь правоохранителям предстоит оценить масштаб ущерба и причины пожара.

Напомним, под Киевом взорвалась и загорелась маршрутка. Обошлось без пострадавших: пассажиров в салоне не было, так как водитель на момент аварии только вернулся с маршрута.