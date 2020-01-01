COVID: Во Львове нехватка врачей, позвали медиков со всей страны

Город открывает новые койко-места в больницах, но их должны обслуживать врачи, которые в дефиците.

Из-за масштабной вспышки коронавирусной инфекции во Львове ощущается острая нехватка медицинского персонала. В этой связи мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook призвал медиков из других регионов отозваться и помочь городу в борьбе с эпидемией.

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“Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. За последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах… Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем кроватям“, - написал Садовый.

По его словам, городские власти хотят сформировать базу врачей, готовых помочь в спасении людей. Садовый пригласил медиков из других регионов позвонить на специальную горячую линию или заполнить онлайн-форму.

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“Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована!“ – подчеркнул львовский градоначальник.

Напомним, ранее Львов пошел на ужесточение карантина. В городе отмечается быстрый рост новых случаев коронавируса.