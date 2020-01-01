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В Харькове COVID-больным предлагают госпитализацию за 100 км

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Ситуация с коронавирусом в регионе сильно ухудшилась.
В Харькове COVID-больным предлагают госпитализацию за 100 км
В Харькове COVID-больным предлагают госпитализацию за 100 км
Наталья Попова / Facebook

В Харькове не хватает мест для COVID-больных. Людям уже предлагают госпитализацию почти за 100 км от города. Реанимации забиты, а мест на ИВЛ также нет. Об этом сообщила бывший советник председателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам и волонтер Наталья Попова.

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По ее словам, “скорые“ вывозили больных из Харькова в Чугуев и Богодухов две ночи подряд. Мест в реанимациях нет, свободных ИВЛ тоже. В инфекционном отделении места остались без кислорода.

“Пациентам предлагают ехать в Балаклею. 98 км от Харькова. ОГА в лице профильного заместителя признала, что у нас проблемы с доступом к кислороду“, – написала Попова.

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Она также отметила, что в регионе якобы публикуется неправдивая COVID-статистика. Речь идет о том, что в Харькове кислородные точки загружены на 32%, а также наблюдается снижение уровня госпитализаций.

“Нет мест, нет госпитализаций. Простое решение проблемы“, – сообщает волонтер.

По словам Поповой, Железнодорожная и Чернобыльская больницы заняты полностью. А в детской инфекционной больнице находились 134 ребенка, у 74 из которых был подтвержден COVID-19.

Ранее сообщалось, что в COVID-больницах Николаева пациентов уже размещают в коридорах.

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Теги: Харьков, COVID-19, больницы, коронавирус, кислород, пациенты
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