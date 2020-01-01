55 тысяч украинцев стали жертвами новой финансовой пирамиды

Общая сумма ущерба – более 150 млн гривен.

Украинские правоохранители разоблачили и блокировали деятельность мошеннической финансовой пирамиды. Пострадали 55 тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД.

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По версии досудебного следствия, четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет создали вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Мошенники предлагали инвесторам покупать сертификаты, которые якобы будут приносить ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Стоимость таких сертификатов была разной, вплоть до 300 000 гривен.

Внутреннюю валюту злоумышленники предлагали конвертировать в криптовалюту. Однако, вывести деньги было нельзя.

В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тысяч человек. Общая сумма ущерба оценивается в более 150 млн гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Правоохранители провели обыски в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

Ранее в Украине киберполицейские задержали трех администраторов веб-проекта, которых подозревают в создании мошеннической финансовой пирамиды и присвоении 8 миллионов гривен.