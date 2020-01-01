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COVID-больницы заполнены "тяжелыми" пациентами, - инфекционист

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Год назад госпитализировали почти всех зараженных коронавирусом, сегодня – только самых тяжелых.
Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
facebook.com/ogolubovska

В украинские больницы поступают пациенты с COVID-19, у которых отмечаются тяжелые и очень тяжелые формы протекания болезни. Об этом на своей странице в Facebook рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

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Медик сравнила ситуацию в больницах сегодня и год назад, когда эпидемия только начиналась.

“Год прошёл. Тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации...“, - написала Голубовская.

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По словам главного инфекциониста Минздрава, сейчас в больницы попадают люди с тяжелым и очень тяжелым состоянием.

“Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения“, - отметил врач.

Напомним, во Львове из-за нехватки врачей позвали медиков со всей страны. Город открывает новые койко-места в больницах, но их должны обслуживать врачи, которые в дефиците.

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Теги: коронавирус, больница, медики, Минздрав
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