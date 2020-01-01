Шмыгаль анонсировал новые выплаты бизнесу, пострадавшему от карантина

Деньги получат предприниматели из областей, в которых введена красная зона, рассказал премьер.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал новые выплаты бизнесу, который был вынужден остановить работу из-за усиления карантина. Подробности политик сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Шмыгаля, по поручению президента Владимира Зеленского он уже провел переговоры с министрами о выплатах предпринимателям и о создании соответствующего механизма.

“Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах“, – написал он.

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По словам главы Кабинета Министров, он дал необходимое поручение Минэкономики, Минфину, Минсоцполитики с Минрегионом. Также будут привлечены органы местного самоуправления.

Власти планируют создать механизм возмещения потерь гражданам, которые прекратили свою деятельность из-за ввода в их населенном пункте “красного“ карантина.

Ранее сообщалось, что по словам Дениса Шмыгаля, завершение “Северного потока-2“ усилит агрессию РФ.