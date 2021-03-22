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Закарпатского судью за 15 тыс взятки приговорили к 5 годам тюрьмы

Комментариев: 2
Он обещал удовлетворить гражданский иск физического лица.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/court.of.appeal.DP.Region/

Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя одного из районных судов Закарпатской области виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 15 тысяч гривен, и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Об этом в Facebook сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали, что фигурант в феврале 2020 года выразил желание получить от физического лица за удовлетворение его гражданского иска 15 тысяч гривен.

5 февраля 2020 года судью задержали при получении денег. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Коллегия антикоррупционного суда пришел к выводу, что бывший судья виновен в преступлении. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Ранее Высший антикоррупционный суд признал виновным в получении взяток судью Раховского райсуда Закарпатской области. Его отправили в места лишения свободы на 6 лет.

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Теги: Высший антикоррупционный суд, суд, судья, взятка, приговор
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Комментариев (2)
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shk67    22.03.2021, 13:44
Оценка:  +4
shk67
Пи3дуйте в Одессу, там сажать-непересажать! Непочатый край работы по посадке судей.
xapi3mat    22.03.2021, 14:12
Оценка:  +1
xapi3mat
их везде навалом
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