Закарпатского судью за 15 тыс взятки приговорили к 5 годам тюрьмы

Он обещал удовлетворить гражданский иск физического лица.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя одного из районных судов Закарпатской области виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 15 тысяч гривен, и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Об этом в Facebook сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали, что фигурант в феврале 2020 года выразил желание получить от физического лица за удовлетворение его гражданского иска 15 тысяч гривен.

5 февраля 2020 года судью задержали при получении денег. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Коллегия антикоррупционного суда пришел к выводу, что бывший судья виновен в преступлении. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Ранее Высший антикоррупционный суд признал виновным в получении взяток судью Раховского райсуда Закарпатской области. Его отправили в места лишения свободы на 6 лет.