Шмыгаль поддержал слова Байдена про "Путина-убийцу"
Глава украинского правительства поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей. Соответствующее заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, информирует “Правительственный портал“.
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По мнению Шмыгаля, в мире сложилась непростая геополитическая ситуация, чему способствовала, в том числе, эпидемия коронавируса.
“Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена“, - заявил украинский премьер.
Напомним, ранее Байден назвал Путина “убийцей“, на что российский лидер отреагировал детской дразнилкой и пожелал американскому президенту “быть здоровым“.