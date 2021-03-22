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Шмыгаль поддержал слова Байдена про "Путина-убийцу"

Комментариев: 1
Украина уже семь лет в конфликте с РФ, поэтому глава Кабмина согласен с формулировкой Байдена.
Шмыгаль согласился с Байденом в оценке Путина
Шмыгаль согласился с Байденом в оценке Путина
facebook.com/dshmyhal

Глава украинского правительства поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей. Соответствующее заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, информирует “Правительственный портал“.

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По мнению Шмыгаля, в мире сложилась непростая геополитическая ситуация, чему способствовала, в том числе, эпидемия коронавируса.

“Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена“, - заявил украинский премьер.

Напомним, ранее Байден назвал Путина “убийцей“, на что российский лидер отреагировал детской дразнилкой и пожелал американскому президенту “быть здоровым“.

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Теги: Шмыгаль, Байден, Путин, США, Россия
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Комментариев (1)
lusyika    22.03.2021, 14:11
Оценка:  +2
lusyika
Та ви шо???? А як же ЗЕльцман??? Воно ж бачило мір в глахах ПУ!!!!!
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