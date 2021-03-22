Шмыгаль поддержал слова Байдена про "Путина-убийцу"

Украина уже семь лет в конфликте с РФ, поэтому глава Кабмина согласен с формулировкой Байдена.

Глава украинского правительства поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей. Соответствующее заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, информирует “Правительственный портал“.

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По мнению Шмыгаля, в мире сложилась непростая геополитическая ситуация, чему способствовала, в том числе, эпидемия коронавируса.

“Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена“, - заявил украинский премьер.

Напомним, ранее Байден назвал Путина “убийцей“, на что российский лидер отреагировал детской дразнилкой и пожелал американскому президенту “быть здоровым“.