Работа транспорта в "красной зоне": Полномочия передали на места

Теперь регионы сами будут определять работу транспорта.

Кабинет министров Украины сегодня, 22 марта, принял решение передать местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в “красной зоне“ карантина. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читай также: Восемь регионов Украины вошли в “красную“ зону карантина

В частности, соответствующие полномочия получили региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Региональные комиссии смогут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Права комиссий не распространяются на транзитный транспорт, легковые автомобили и служебный транспорт (при соблюдении определенных требований).

Перевозка пассажиров международным транспортом в “красной зоне“ карантина разрешена только если есть подтвержденный негативный тест на коронавирус.

Читай также: В СOVID-больницах Николаева пациентов уже размещают в коридорах

По отдельному решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека, а 30 098 – умерли.