Президент планирует подписать принятый закон как можно быстрее.

Побочные эффекты COVID-вакцин: В Украине появится фонд для компенсаций Офис президента

В Украине появится фонд для компенсаций за возможные побочные эффект от COVID-вакцин. Об этом рассказал Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании. Его слова передает пресс-служба Офиса президента.

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Так, Зеленский сообщил, что планирует как можно скорее подписать закон, принятый Верховной Радой 19 марта. Согласно документу, ответственность за возможные последствия после прививок от коронавируса будет нести не производитель, а государство.

После того, как президент подпишет данный закон, постановлением Кабинета министров будет создан специальный фонд для компенсаций за последствия COVID-вакцинации.

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Стоит отметить, что на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Минздрава Максиму Степанову изменить национальный план вакцинации. Мера позволит быстрее привить украинцев, которые уже записались в очередь на прививку через портал “Дiя“.

Ранее Денис Шмыгаль также анонсировал новые выплаты предпринимателям, которые пострадали от усиления карантина в своих городах.