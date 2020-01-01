В Украине выявили опасные мутации "британского" штамма COVID

Ученые полагают, что именно "британец" вызвал нынешнюю волну эпидемии.

В Украине распространяются новые мутации “британского“ штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.

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Как рассказали в Институте, их лаборатория исследовала 17 образцов вируса, которые отобрали у пациентов из Ивано-Франковска, и еще два – из Киева. Во всех образцах найдены новые мутации.

По словам ученых, мутировавший “британский штамм“ отличается от изначального штамма, найденного в Лондоне в декабре. Основные отличия заключаются в скорости размножения вируса и его способности противостоять иммунной системе человека.

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Эксперты института также подчеркивают, что комбинация из разных мутантов “британца“, вероятно, и стала причиной нынешней волны эпидемии, в том числе росту повторных случаев инфицирования. Также сейчас врачи фиксируют более тяжелое течение болезни.

“Можно говорить об очень опасной тенденции – замене предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, новыми, мутированными штаммами “британца“, - заявил директор Института Михаил Тукало.

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Собранные украинскими учеными данные уже переданы в международую базу, в известность поставлены СНБО и ВОЗ.

“Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы“, - сообщили в Институте.

Напомним, инфекционист рассказала, что COVID-больницы заполнены “тяжелыми“ пациентами. Год назад госпитализировали почти всех зараженных коронавирусом, сегодня – только самых тяжелых.