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В Кабмине прокомментировали субботний погром возле ОП

Комментариев: 1
Правительство сделало официальное заявление по субботним событиям.
В Кабмине поведение активистов считают неприемлемым
В Кабмине поведение активистов считают неприемлемым
epa.eu

Министры украинского правительства сделали совместное заявление касательно акции протеста, состоявшейся в субботу, 20 марта, под стенами Офиса президента. Заявление опубликовала пресс-служба Кабинета министров.

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В правительстве отметили, что Конституция дает гражданам право собираться на мирные демонстрации, и это является одним из столпов современной демократии.

“В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста. Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины“, - говорится в заявлении Кабмина.

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Члены правительства обратились к украинцам с призывом воздержаться от подобных действий, а свои права реализовывать “исключительно мирным путем“.

Также в Кабмине выразили ожидание, что правоохранительные органы проведут расследование субботних событий и дадут им правовую оценку.

Напомним, в субботу под стенами Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали освободить одесского активиста Сергея Стерненко. При этом в ходе акции были разбиты окна и разрисованы стены здания ОП.

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Теги: Кабмин, Офис президента, акция протеста
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Комментариев (1)
Alex24567    22.03.2021, 15:27
Оценка:  +1
Alex24567
Та идёт он на куй, тот одесский активист. Пусть сидит.
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