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СНБО не может подменять собой судебную систему, - Ляшко раскритиковал санкции

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СНБО не может подменять собой судебную систему, - Ляшко раскритиковал санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины не может вводить санкции и лишать лицензий украинские компании в обход решений суда, подменяя таким образом судебную систему.

Об этом заявил лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко, комментируя новые санкции против ряда компаний в эфире канала “Украина 24“.

“Есть закон о санкциях, за который команда “Радикальной партии“ голосовала в парламенте. Эти санкции исключительно против тех, кто финансирует терроризм, российскую агрессию на Донбассе. Других причин нет. Вы говорите, на 17 компаний наложили санкции, забрали лицензии. Сегодня - лицензии, завтра - еще что-то. С такой историей любой может попасть под санкции, а потом когда у тебя спрашивают: За что ввели санкции - на основании представления СБУ или Генпрокуратуры, а в чем ты виноват - не знаешь, потому что это секретные документы“, - сказал он.

По словам Ляшко, решать вопрос о лишении лицензий должен суд.

“Если они (компании, против которых СНБО ввел санкции, - Прим.) получили лицензию незаконно, то по решению суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет“, - подчеркнул он.

По словам политика, каждый имеет право знать, в чем его обвиняют, и каждый имеет право на защиту.

“В нашей стране еще никто не отменил конституционное право на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, лишают возможности распоряжаться своим имуществом, еще каких-то конституционных прав, возможностей... На каком основании?“ - задается вопросом Ляшко.

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