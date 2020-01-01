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На Черкасчине нашли труп ветерана АТО, который пропал в декабре

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Полиция открыла уголовное производство.
На Черкасчине нашли труп ветерана АТО, который пропал в декабре
На Черкасчине нашли труп ветерана АТО, который пропал в декабре
facebook.com/andriy.pidlisniy

На Черкасчине нашли труп десантника-ветерана АТО Анатолия Ганненко. Мужчина пропал еще в декабре 2020 года. Подробности передает “Суспiльне“, ссылаясь на пресс-секретаря местной Нацполиции Зою Вовк, а также “Украинский милитарный портал“.

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По имеющимся данным, тело ветерана АТО достали из водоема, который находится неподалеку от села Бобрица, что в Каневском районе. Правоохранители не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.

Военнослужащего разыскивали специальные оперативно-розыскные группы с 28 декабря 2020 года. Об исчезновении мужчины сообщала его супруга. Она также сообщала, что подобные исчезновения у погибшего случались неоднократно.

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Знакомые Ганненко рассказывали, что в день исчезновения он отдыхал в своем селе. После сложившегося конфликта он покинул заведение и пропал.

Стоит отметить, что по факту случившегося местная полиция зарегистрировала уголовное производство. Следствие продолжается.

Ветерана похоронили 21 марта в его родном селе Грищенцы. Он был морпехом, десантником, принимал участие в рейде 95 бригады ВСУ во вражеский тыл летом 2014 года.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против РФ из-за нарушения прав человека.

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Теги: смерть, АТО, ветеран, труп, полиция, уголовное производство
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