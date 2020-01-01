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Обнародован законопроект о местном референдуме: детали

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Проект закона вынесли на общественное обсуждение.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
cvk.gov.ua

На сайте Верховной рады для общественного обсуждения опубликовали законопроект о местном референдуме. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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Согласно проекту, на местный референдум могут выноситься вопросы выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому главе; утверждение устава территориальной общины или изменений в него; утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее; другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению общины.

На местный референдум нельзя выносить вопросы, являющиеся предметом всеукраинского референдума; противоречащие Конституции и законам; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

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Местный референдум инициирует община. На местный референдум может выноситься только один вопрос. Голосование должно быть тайным.

Напомним, в январе 2021 года народные депутаты Верховной Рады одобрили законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. За него проголосовали 255 нардепов.

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Теги: Верховная Рада, законопроект, Местный референдум, референдум, община
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