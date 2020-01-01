Мужчина был в розыске с сентября 2020 года.

В Одессе задержан криминальный авторитет: Связан с вором в законе из РФ Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета, который связан с российским вором в законе. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что криминальный авторитет прибыл из Закавказья. Он был в розыске с сентября 2020 года. Мужчину подозревают в квартирной краже, а также похищении наградного оружия у полицейского.

Информацию о местонахождении обвиняемого получили сотрудники миграционной службы. По месту полицейские провели обыск, в рамках которого изъяли предметы, указывающие на принадлежность криминального авторитета к нарушениям.

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Мужчину задержали. В данный момент проверяется информация о его причастии к совершению других преступлений на территории Украины. Теперь подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Как отметили в Нацполиции, 32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы вора в законе из России. Он был его доверенным лицом.

Ранее сообщалось, что под Тернополем у пенсионерки под предлогом снятия порчи украли почти 16 тыс евро.