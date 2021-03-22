Депутаты ходят в Раду с брендовыми сумками Dior: Названа цена

"Слуги народа" не стесняются демонстрировать свой достаток.

Нардепы-женщины ходят в Верховную Раду не только в дорогой брендовой одежде, но и с не менее дорогими аксессуарами. Как пишет издание “ТаблоID“, в парламенте часто можно увидеть сумки от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

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По данным издания, свою зажиточность не стесняются демонстрировать депутаты Юлия Диденко, Ирина Фриз, Лариса Билозир и другие.

Так, депутат из “Слуги народа“ Ольга Коваль несколько раз была замечена с сумками элитных брендов. В частности она приносила в Раду черную сумочку от Chanel. Цена такого аксессуара составляет не менее 100 тыс. грн.

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Еще одна “слуга народа“ – Ольга Савченко – украсила свой образ сумкой голубого цвета от Dior. Покупка такого аксессуара обойдется минимум в 5 тысяч долларов.

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Народный депутат Юлия Диденко, также представляющая фракцию “Слуга народа“, была замечена с недешевой серой сумку Sain Laurent. Ее цена составляет порядка 2 тысяч евро.

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На фоне предыдущих модниц сумка от Carmen нардепа Лады Булах, представляющей всё ту же президентскую фракцию, оказалась практически бюджетной – всего лишь 8,5 тыс. гривен.

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Ирина Фриз от “Евросолидарности“ тоже оказалась “скромницей“. Ее сумочка от Michael Kors Raven Large оценивается примерно в 10 тысяч гривен.

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Напомним, “Слуга народа” засветила в Раде сумочку за полторы тысячи евро. Народная избранница пришла с сумкой известного французского бренда.