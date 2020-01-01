У Кличко решили не останавливать общественный транспорт

Правительство разрешило местным властям самостоятельно устанавливать ограничения на работу общественного транспорта во время локдауна.

После попадания в "красную" карантинную зону в Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в Facеbook.

Он напомнил, что Кабмин предоставил местным властям возможность самостоятельно устанавливать карантинные ограничения в работе общественного транспорта.

В связи с этим комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение не останавливать работу общественного транспорта, но будет действовать ограничение с наполненностью с заполняемостью не более 50% мест.

Отметим, на данный момент в "красной" зоне находятся семь областей и Киев. При этом власти не намерены вводить локдаун по всей стране, несмотря на ухудшение эпидситуации.

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