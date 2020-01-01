Перекрестился и помыл руки: В Сваляве набожный вор обокрал церковь

Кадры со странным поведением воришки опубликовали в сети.

В Сваляве есть "порядочный" вор кадр из видео

В Закарпатской области вор перед тем, как обокрасть церковь, перекрестился и обработал руки антисептиком. Этот нелепый случай произошел минувшими выходными в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Сваляве. Курьезные видеокадры были опубликованы на Facebook-странице этого прихода.

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В объектив камеры наблюдения попал мужчина, который зашел в церковь, взял несколько масок и спрятал их в карман. Однако столь мелкой кражей злоумышленник ограничивать себя не стал.

Продезинфицировав руки тут же стоящим антисептиком, мужичина перекрестился. Затем, убедившись, что поблизости никого нет, он взял деньги из коробки для пожертвований, надел одну из похищенных масок, и вышел из здания церкви.

Напомним, в Полтаве женщина воровала деньги из ящиков для пожертвований.