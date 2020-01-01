В Ровно больницы уже не справляются со вспышкой COVID-19

Врачи и медсестры падают в обморок от усталости.

В Ровно отмечается увеличение количества госпитализаций больных с коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач центральной городской больницы Евгений Кучерук во время прямого эфира из ЦГБ, который вел мэр Александр Третьяк.

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По его словам, 70% больных с коронавирусом, которые сейчас поступают в центральную городскую больницу Ровно, находятся в тяжелом состоянии и им очень сложно оказывать помощь.

“Я не пугаю вас, но за эту неделю у нас умерло 37 пациентов. Мы не можем справиться с таким наплывом людей“, - сказал Кучерук.

Он призвал жителей города соблюдать карантинные ограничения, надевать защитную маску, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, больше находится на свежем воздухе.

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Кучерук добавил, что медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, сейчас приходится очень трудно. Так, в ЦГБ врач и медсестра потеряли сознание. Еще один медик сломал ногу на рабочем месте.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека, а 30 098 – умерли.