Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В январе COVID вышел на 4 место главных причин смерти в Украине

Комментариев: 1
Больше людей убивает только рак и проблемы с сердцем.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/ogolubovska

В январе 2021 года в Украине скончались 57 721 человек. Последствия COVID-19 – в числе основных причин. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читай также: В Украине выявили опасные мутации “британского“ штамма COVID

На первом месте среди причин смерти в Украине традиционно остаются ишемическая болезнь сердца (26 360 смертей), цереброваскулярные болезни (7060) и злокачественные опухоли (6063).

В то же время от COVID-19 за первый месяц текущего года скончались 3 922 украинца. Грипп и пневмония унесли жизни 1 499 человек.

Читай также: COVID-больницы заполнены “тяжелыми“ пациентами

Для сравнения, в январе 2020 года, когда в Украине еще не было ни одного случая коронавируса, зарегистрировано 53 610 смертей в целом. Из них ишемическая болезнь унесла 25 053 жизни, злокачественные опухоли убили 7040 человек, грипп и пневмония – 621.

Напомним, Зеленскому назвали регионы, самые опасные по COVID-19. Три региона имеют наибольшую динамику по росту количества больных.

Поделись:
Теги: коронавирус, смерть, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ktrvbcffer    22.03.2021, 18:40
Оценка:  -23
ktrvbcffer
Ого!Если подобная тенденция сохранится,до конца этого года умрут 700000 чевовек.А такого количества умерших ещё никогда не было...Ну что можно сказать...Это Пэрэмога.Именно за это приматы на майдане скакали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь