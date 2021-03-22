В январе COVID вышел на 4 место главных причин смерти в Украине

Больше людей убивает только рак и проблемы с сердцем.

В январе 2021 года в Украине скончались 57 721 человек. Последствия COVID-19 – в числе основных причин. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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На первом месте среди причин смерти в Украине традиционно остаются ишемическая болезнь сердца (26 360 смертей), цереброваскулярные болезни (7060) и злокачественные опухоли (6063).

В то же время от COVID-19 за первый месяц текущего года скончались 3 922 украинца. Грипп и пневмония унесли жизни 1 499 человек.

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Для сравнения, в январе 2020 года, когда в Украине еще не было ни одного случая коронавируса, зарегистрировано 53 610 смертей в целом. Из них ишемическая болезнь унесла 25 053 жизни, злокачественные опухоли убили 7040 человек, грипп и пневмония – 621.

Напомним, Зеленскому назвали регионы, самые опасные по COVID-19. Три региона имеют наибольшую динамику по росту количества больных.