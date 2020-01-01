Незаконный товар шел транзитом через Россию.

Из Харькова в Донецк возили наркотики в детских игрушках

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Из Харькова в Донецк возили наркотики в детских игрушках

Харьковские правоохранители вручили подозрение четырем лицам по факту контрабанды сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, им также вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотиков.

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По данным следствия, преступная группа наладила поставки димедрола в оккупированные районы Донецкой области транзитом через территорию Российской Федерации.

При этом наркотики прятали в товарах для детей – игрушках, колясках и т.д. Наркотики переправлялись в оккупированные районы под видом бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки в оккупированный Донецк.

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В Россию “товар“ шел через пограничные пункты “Гоптовка“ (Харьковская область) и “Меловое“ (Луганская область). Из России в ОРДЛО наркотики ввозились через неконтролируемый участок государственной границы.

Украинские правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и предотвратили контрабанду более 2 кг метадона и димедрола. Расследование ведет харьковское управление СБУ.

Напомним, на Ровенщине на “нарковечеринке“ отравились четыре подростка. Трое из них находятся в реанимации.