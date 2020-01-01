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Разумков о вандализме под ОП: Стены сдачи не дают

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Госинституты надо уважать, а не вымещать на них свое недовольство событиями, говорит глава парламента.
Разумков находится с визитом в Брюсселе
Разумков находится с визитом в Брюсселе
rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Брюссель в понедельник, 22 марта, прокомментировал акцию сторонников Сергея Стерненко, которая закончилась вандализмом.

"Я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией. Но это не значит, что можно делать все, что заблагорассудится. Поскольку твои права заканчиваются там, где начинаются права другого. Если мы будем позволять себе портить любое имущество, государственное или личное, это неуважение в первую очередь к себе или к своему государству. Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах, а институты надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", - сказал он.

Как сообщалось, на Банковой ущерб зданию Офиса президента оценивают в 2 млн гривен.

Сегодня здание начали отмывать от краски, но это получается с трудом. Поврежденные двери в ОП забили фанерой.

 

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Теги: вандализм, Дмитрий Разумков, Офис президента, Стерненко
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Источник: korrespondent.net

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