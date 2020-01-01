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В Черновицкой области начали вакцинировать людей старше 80 лет

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Жителей области призвали позаботиться о своих пожилых родственнках и записать их на вакцинацию.
На Буковине начали прививать от коронавируса пожилых людей
На Буковине начали прививать от коронавируса пожилых людей

Власти Черновицкой области начали делать прививки от коронавируса всем жителям старше 80 лет. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает в пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В Черновицкой области начали вакцинировать от COVID-19 буковинцев, которым исполнилось 80 лет. Одним из первых вакцинировался черновчанин Василий Палагнюк. На процедуру его записал и привез сын, но мужчина говорит, что это была полностью его инициатива", - говорится в сообщении.

Перед этим местные власти призвали жителей области позаботиться о своих пожилых родственниках и записать их на вакцинацию.

В ОГА отметили, что сделать это можно тремя способами: через семейного врача, уведомив старосту или председателя громады, а также позвонив на "горячую линию" 066 084 93 13".

Напомним, в Украине стартовала вторая волна вакцинации - будут иммунизировать семейных врачей. А в Минзраве анонсировал изменения в плане вакцинации - хотят охватить вакцинацией максимальное количество людей из зоны риска, которые записались через портал Дия.

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Теги: вакцина, вакцинация, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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