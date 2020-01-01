В Черновицкой области начали вакцинировать людей старше 80 лет

Жителей области призвали позаботиться о своих пожилых родственнках и записать их на вакцинацию.

Власти Черновицкой области начали делать прививки от коронавируса всем жителям старше 80 лет. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает в пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В Черновицкой области начали вакцинировать от COVID-19 буковинцев, которым исполнилось 80 лет. Одним из первых вакцинировался черновчанин Василий Палагнюк. На процедуру его записал и привез сын, но мужчина говорит, что это была полностью его инициатива", - говорится в сообщении.

Перед этим местные власти призвали жителей области позаботиться о своих пожилых родственниках и записать их на вакцинацию.

В ОГА отметили, что сделать это можно тремя способами: через семейного врача, уведомив старосту или председателя громады, а также позвонив на "горячую линию" 066 084 93 13".

Напомним, в Украине стартовала вторая волна вакцинации - будут иммунизировать семейных врачей. А в Минзраве анонсировал изменения в плане вакцинации - хотят охватить вакцинацией максимальное количество людей из зоны риска, которые записались через портал Дия.

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