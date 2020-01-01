Зеленский будет бороться с олигархами "широким фронтом", - ОП

В президентской канцелярии рассказали, какое видение борьбы с олигархами сегодня есть у главы государства.

Олигархическая система в Украине препятствует экономическому развитию страны, поэтому президент Владимир Зеленский взял курс на деолиграхизацию, которая не сводится к борьбе с отдельными представителями крупного бизнеса. Как сообщает президентская пресс-служба, об этом советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко заявил в эфире Радио НВ.

Читай также: Как украинцы оценили санкции против Коломойского: опрос

“Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов“, - заявил Олег Устенко.

Он отметил, что олигархи много лет пытаются консервировать экономическую и политическую ситуацию в стране, чтобы, развивая собственный бизнес, создавать барьеры для вхождения в бизнес другим.

Читай также: “Благодарны за поддержку“ – ОП о санкциях США против Коломойского

“Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности – то, чего хочет бизнес – нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, - блокирует именно эта группа“, - заявил советник Президента.

По словам Устенко, президент намерен проводить деолигархизацию “широким фронтом“, т.е. не сосредотачиваться на конкретных личностях и действовать во многих направлениях. Первоочередными мерами он назвал защиту прав собственности, амнистию капитала, судебную реформу, антикоррупционную инфраструктуру, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

Читай также: Санкции против Медведчука: Социологи узнали мнение народа

“Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики“, - отметил Олег Устенко.

Напомним, спикер главы государства Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, который всерьез борется с олигархатом.