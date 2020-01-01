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Киевская и Сумская области официально стали "красными"

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Максимальный уровень карантина вслед за местными властями и Минздравом утвердила специальная Госкомиссия.
Олег Немчинов
Олег Немчинов
УНИАН

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения “красной“ зоны карантина для Киевской и Сумской областей. Изменения вступают в силу с 24 марта. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале.

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“Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 “красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей“, - сообщил Немчинов.

Напомним, ранее о переводе Сумской и Киевской областей в красную зону сообщили в Минздраве. А до этого аналогичное решение приняла Киевская областная комиссия. Теперь госкомиссия окончательно утвердила это решение.

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Теги: коронавирус, карантин, Немчинов
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