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Рожкова в 2017 году предоставила неограниченный доступ к базе данных ПриватБанка гражданам России - политолог

Комментариев: 1
Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова
podrobnosti.ua

Детективы компании Kroll, являющиеся гражданам России, могли передавать информацию ПриватБанка российским спецслужбам. Такое предположение высказал политолог Кирилл Сазонов, пишут "Подробности".

"Украинские спецслужбы по какой-то причине не были задействованы в расследовании - эти функции передали международному агентству. Вероятно, потому что его детективы могут свободно действовать по всему миру. И у крупного агентства есть сотрудники с самым разным гражданством. В том числе и с российским. Как в нашем случае. А вот это уже опасно. Потому что российские граждане в составе миссии СММ ОБСЕ вызывали наше справедливое негодование. Россия это агрессор. И заявления, что российский военный на работе в ОБСЕ верен принципам ОБСЕ, а не сливает информацию ФСБ - сказки. А получившие доступ к банковской украинской информации детективы с российским гражданством? Не могли ничего слить по месту жительства?", - заявил Сазонов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что против первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование по подозрению в государственной измене и растрате, сообщило издание Kyiv Post.

"На своей должности она имела и имеет доступ к невероятному количеству инсайдерской информации и личным данным граждан. Самых разных граждан, кстати. От политиков и чиновников, до военных. Информация про деньги и транзакции действительно бесценна в современном мире", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что согласно опубликованным документам, доступ у них был самый широкий.

"Тогда к Екатерине Рожковой у меня действительно есть вопросы. Вы настолько наивны, что доверяете детективам из российского офиса? Я не встречал, правда, наивных банкиров, но вдруг это первый случай? Подождем новостей. Но уже сейчас про сохранность своих данных я выводы сделал", - резюмировал политолог.

Согласно опубликованной информации на прошлой неделе о подозрении в госизмене Катерины Рожковой,  появились документы подтверждающие предоставление доступа к базе данных ПриватБанка гражданам России, якобы сотрудникам компании Kroll, судя по документам банка вышеуказанные лица действительно имели неограниченный доступ, возникает масса вопросов: кто предоставил подобные полномочия Рожковой? Что вообще знает о данной ситуации СБУ? Кто контролировал объему полученной информации? Возможно с помощью данных граждан появились базы клиентов ПриватБанка в телеграм каналах? Ждем официального ответа от компетентных органов.

Напомним, ранее появилась информация от источника в правлении Приват Банка, что представители компании Kroll на протяжении 2017 года действительно проводили расследования в банке, компанию представляли сотрудники из офиса в Москве, граждане России. Им был предоставлен неограниченный доступ к информации, выделены рабочие места, основная их функция был сбор различных данных и их перемещение в Московский офис для анализа. На вопрос могли ли сотрудники получить данные о чиновниках в Украине, военнослужащих, предприятий оборонной промышленности источник ответил, что это возможно, так как контроля за предоставление данных со стороны банка не было. В опубликованных документах за подписью Рожковой, она обязала предоставить доступу гражданам России, сотрудникам компании Kroll.

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Теги: НБУ, Рожкова
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Комментариев (1)
CCS    22.03.2021, 20:34
Оценка:  +1
CCS
Це така пурга... аж гидко! Нібито наші українські мєнти, які базами торгують на всі боки - це нормально. А якщо іноземне детективне агентство (яке має допуски до таємниць в різних країнах!) отримує інформацію - то це "дуже небезпечно, бо вони ж іноземці, вони можуть (не факт, але ж можуть) продати.
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