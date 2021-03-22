Вандализм или протест? Что случилось на Банковой

Акция в поддержку заключенного Сергея Стерненко возле на улице Банковой закончилась тем, что митингующие разбили окна здания Офиса президента и расписали стены краской.

Украину сложно удивить акциями протеста, но 20 марта у митингующих в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко получилась. Акция на улице Банковой закончилась битьем окон в здании Офиса президента, разукрашиванием стен и запуском дымовых шашек.

Власть назвала действия протестующих вандализмом. Они, в свою очередь, говорят о каких-то провокаторах.

Корреспондент.net разбирался в событиях на Банковой.

Протест

20 марта в Киеве возле Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку осужденного к семи годам Сергея Стерненко. Во время мероприятия сторонники активиста забросали файерами здание ОП и разрисовали его различными надписями.

На этот раз вход на Банковую был свободен, полицейские не препятствовали проведению митинга.

Также сторонники активиста подожгли табличку Президент Украины. Лозунгом акции было выражение: «Не слышишь - значит увидишь".

Полиция квалифицировала события на митинге, как хулиганство. Задержан на акции был всего один человек. Им оказался ветеран войны на Донбассе Владислав Гранецкий-Стафийчук - псевдоним Влад Сорд.

В СМИ Сорда называют писателем, финалистом нескольких литературных премий.

В МВД опубликовали видео с Сордом, на котором видно, как он бьет стекла в Офисе президента.

Громадянин який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому... Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 20 марта 2021 г.

Реакция

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь, - пояснил он. - Мы не будем идти по пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь".

Среди протестующих же объяснения атаки на Офис президента разделились.Друг Стерненко Роман Ратушный заверил, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это «полицейские провокаторы».

"Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь", - заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

EPA Акция под Офисом президента

В свою очередь, Сергей Филимонов - лидер движения Гонор и один из организаторов акции у Офиса президента заявил, что изначально протестующие не планировали наносить ущерб зданию на Банковой.

«Готовился перфоманс, но битья окон, запуска дымовых шашек в здание — этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические “соросята“. Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать — это очень плохо закончится», — отметил Филимонов.

Он добавил, что считает акцию у ОП мирной, поскольку никто не пострадал.

Что будет дальше

В Офисе президента оценили ущерб от действий активистов в 2 миллиона гривен и уже начала отмывать задние.

Народные депутаты от фракции Слуга народа будут инициировать внеочередное заседание Рады для принятия Постановления относительно оценки событий, произошедших вечером под зданием Офиса президента.

"Фракция Слуга народа всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - говорится в заявлении, партии.

Нардепы требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили под Офисом президента и определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу.

Спикер парламента Дмитрий Разумков тоже критикой отреагировал на акцию в поддержку Стерненко.

“Я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией. Но это не значит, что можно делать все, что заблагорассудится. Поскольку твои права заканчиваются там, где начинаются права другого. Если мы будем позволять себе портить любое имущество, государственное или личное, это неуважение в первую очередь к себе или к своему государству. Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах, а институты надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", - заявил Разумков.