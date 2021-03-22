Известный российский телеведущий попал под запрет в Украине

Сергей Дружко известен по скандальной программе на российском ТВ.

Министерство культуры и информационной политики Украины по обращению Службы безопасности Украины внесло российского телеведущего Сергея Дружко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ в понедельник, 22 марта появился на сайте Минкульта.

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Сергей Дружко известен прежде всего как ведущий телепрограммы “Необъяснимо, но факт“, посвященной теме паранормальных явлений. Программа выходила на российском телевидении во второй половине “нулевых“ и получила неоднозначную репутацию, а цитаты ведущего приобрели вирусную популярность в интернете. Позднее програма была переосмыслена в формате видеоблога на YouTube.

После захвата Крыма Россией Сергей Дружко неоднократно высказывался одобрительно об этом событии. Также он записал песню “Наш Крым“. За свою позицию летом 2017 года попал в списки сайта “Миротворец“.

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Вместе с Дружко сегодня в “черном“ списке опасных лиц, куда украинское Министерство культуры вносит иностранных, в первую очередь российских, деятелей искусства, насчитывается 179 фамилий. Среди наиболее известных – Алёна Апина, Надежда Бабкина, Александр Баширов, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие.

Напомним, известный рок-музыкант из РФ попал в черный список Минкульта. За гастроли в Крыму нежелательными стали еще пять человек.