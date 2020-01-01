Зеленский встретился с главой ЕБРР

Владимир Зеленский рассказал Одиль Рено-Бассо об улучшении инвестклимата и развитии инфраструктурных проектов в Украине.

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, 22 марта.

На встрече также присутствовали глава Минфина Сергей Марченко, замглавы ОП Юлия Свириденко, советник главы ОП Тимофей Милованов, глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Украину и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР - веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения", - сказал Зеленский.

Присутствующие обсудили развитие инфраструктуры в Украине, законы о концессии и о большой приватизации, государственно-частное партнерство в дорожной отрасли.

"Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важны для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу", - пояснил Зеленский.

Также обсудили вопросы развития аграрного сектора Украины, антикоррупционные органы, судебную реформу, реформу правоохранительных органов.

"Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Наконец, на встрече обсудили реформу энергетического сектора. По словам Зеленского, Украина восстановила контроль над Центрэнерго. Он добавил, что министр энергетики должен быть независимой фигурой и работать над воплощением реформ в отрасли. Речь шла и о реализации программ энергоэффективности, в частности, внедрении энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Напомним, что ранее Зеленский утвердил запуск Бюро экономбезопасности. К Бюро перейдут полномочия СБУ и налоговой милиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Также сообщалось, что Зеленский анонсировал экономический паспорт. Каждый рожденный в Украине ребенок "накопит" на своем банковском счету средства от использования недр и потом потратит деньги на свое высшее образование.

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