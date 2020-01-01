На Харьковщине превышен эпидпорог по ОРВИ

За неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе вырос более чем на треть, сообщает Минздрав.

За неделю 15-21 марта показатель заболеваемости ОРВИ в Харьковской области вырос на 35,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 22 марта.

"С учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 12 328 человек, из них 4086 (33,1%) детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости выросли на 35,9%. Рост произошел как за счет заболеваемости взрослого населения (на 42,1%), так и детского (на 25,0%)", - сказано в сообщении.

При этом удельный вес COVID-19 в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет более трети (36,5%).

Инцидентность ОРВИ составляет 466,47 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога на 9,1% и вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Уровень заболеваемости характеризуется как средний.

За неделю госпитализировали 1035 человек, из них 181 ребенок (17,5%). Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Боровском районе - 1018,89 на 100 тысяч населения, где показатель эпидемического порога превышен в 2,5 раза. Самый низкий - в Великобурлукском (144,76 на 100 тыс. населения).

Напомним, что в Киеве также превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице выросла почти на 50% - более 27 тісяч заболевших.

В то же время COVID значительно обогнал грипп и пневмонию по числу летальных случаев. В Украине от коронавируса в январе умерло в 2,6 больше человек, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых.

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