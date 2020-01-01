Проезд в транспорте Николаева будет по спецпропускам

Теперь городским предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам.

В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

В Николаеве ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам. Решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил мэр города Александр Сенкевич в понедельник, 22 марта.

"Уважаемые николаевцы, сегодня на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева", - пояснил Сенкевич.

Теперь городским предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Для этого на сайте горсовета появилась специальная система. При этом прошлогодние пропуска для проезда в общественном транспорте не действительны.

"Пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте", - добавил Сенкевич.

После регистрации на сайте на электронную почту будет отправлен спецпропуск, который необходимо будет распечатать.

"После регистрации получите пропуска на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", - подытожил мэр.

Напомним, что в Николаеве вводят строгий карантин. "Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне", говорят в ОГА, но ограничения пока вводят только в областном центре.

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