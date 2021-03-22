Ермак осбудил с послами G7 Донбасс и погром ОП

Руководитель Офиса президента пояснил послам стран Большой семерки и ЕС, что произошедшее на Банковой не было мирным протестом.

Ермак обговорил с послами G7 и ЕС ситуацию на Донбассе president.gov.ua

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил ситуацию на Донбассе с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза в Украине. Встреча политиков состоялась в режиме видеоконференции, сообщает в понедельник, 22 марта, пресс-служба ОП.

Отмечается, что Ермак проинформировал послов об итогах видеоконференции политических советников лидеров государств Нормандской четверки, которая состоялась 18 марта.

"Несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое предлагала украинская сторона", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе.

Он проинформировал послов о создании в Украине центра по противодействию дезинформации, который вскоре начнет работу на базе Совета национальной безопасности и обороны. Ермак отметил, что начало Центра станет первым шагом в реализации инициативы президента Владимира Зеленского по созданию в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Также Ермак выразил надежду на продолжение активного сотрудничества со странами G7, а также партнерами Украины в ЕС и НАТО в вопросе противодействия дезинформации и пропаганде.

Комментируя инциденты, которые произошли во время массовой акции возле здания Офиса Главы государства 20 марта, он заверил, что позиция президента Зеленского остается неизменной - все граждане Украины имеют беспрепятственный право на мирные акции, но то, что происходило, не является мирным протестом.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.

Андрей Ермак также проинформировал послов стран G7 и ЕС относительно ситуации с борьбой против пандемии COVID-19, которая сейчас непростая, как и во многих странах мира, но остается контролируемой. Он сообщил, что в Украине уже вакцинировано около 112 000 граждан.

Ранее глава государства Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки".

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