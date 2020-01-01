Шестнадцатилетний водитель и пассажир одной из машин скончались, а военные из второго авто, участвовавшего в ДТП, были госпитализированы.

В Николаевской области в понедельник, 22 марта, столкнулись две легковушки, в результате чего двое подростков погибли, а еще два человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.

В результате аварии погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. В то же время 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По данному факту следователи начали уголовное производство.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области двое несовершеннолетних погибли в ДТП

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в ДТП погибли три человека - двое молодых мужчин и 16-летняя девушка.

Напомним, что на Львовщине в ДТП с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, его крышка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet