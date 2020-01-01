Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаевской области двое несовершеннолетних погибли в ДТП

Комментариев: 0
Шестнадцатилетний водитель и пассажир одной из машин скончались, а военные из второго авто, участвовавшего в ДТП, были госпитализированы.
Оба находивщихся в авто подростка погибли
Оба находивщихся в авто подростка погибли
mk.npu.gov.ua

В Николаевской области в понедельник, 22 марта, столкнулись две легковушки, в результате чего двое подростков погибли, а еще два человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.

В результате аварии погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. В то же время 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По данному факту следователи начали уголовное производство.

 

 

Ранее сообщалось, что в Житомирской области  в ДТП погибли три человека - двое молодых мужчин и 16-летняя девушка.

Напомним, что на Львовщине в ДТП с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, его крышка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, смерть, подростки, авария, Николаевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь