В Аскании-Новой вновь погибли краснокнижные птицы

На территории заповедника обнаружили еще 12 мертвых птиц. Основная версия их гибели - отравление зерном, обработанным от грызунов.

В Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы - на этот раз стало известно о смерти еще девяти серых журавлей и трех огарей красных. Об этом сообщает полиция региона в понедельник, 22 марта.

"К начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплинка) позвонил руководитель биосферного заповедника Аскания-Нова. Директор научно-исследовательского учреждения сообщил, что на их территории было обнаружено 12 мертвых птиц, внесенных в Красную книгу Украины", - сказано в сообщении.

Как отметила в беседе с корреспондентом агентства начальница отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Татьяна пшено, сообщение поступило 21 марта.

Среди погибших птиц - девять серых журавлей и три огаря красных. Сейчас расследуется два уголовных производства по фактам обнаружения мертвых птиц заповеднике, а также по статье о загрязнении земель.

Напомним, в январе и феврале в Херсонской области неоднократно фиксировали случаи массовой гибели краснокнижных птиц в заповеднике им. Фальц-Фейна Аскания-Нова. В начале марта было установлено, что птицы отравились ядом против грызунов – бродифакум.

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