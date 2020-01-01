Протесты у Запорожгаза переросли в стычки

Митингующие заявляли о произволе со стороны работников предприятия, необоснованных отключениях и завышенных тарифах на услуги.

В Запорожье произошли столкновения при попытке участников акции протеста зайти в здание Запорожгаза, который относится к Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает Радио свобода.

Несколько десятков митингующих заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенные тарифы на услуги, невозможность попасть на прием к предприятию в случае возникновения конфликтных ситуаций и тому подобное.

Отмечается, что около 15 человек смогли зайти в здание и впоследствии оставили его, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга - одного из протестующих неизвестные облили веществом желтого цвета.

Пообщаться с протестующими вышел председатель правления Запорожгаза Олег Мизик. Руководитель предприятия отметил, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание Запорожгаза находилось несколько работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили работники полиции.

Ранее жители города Лубны требовали у мэрии "безотлагательно остановить произвол ПАО Лубныгаз, вернуть из использования этой гонконгской-оффшорной газовой мафии газораспределительные сети и создать коммунальное предприятие, которое будет обслуживать эти сети".

А в Запорожье при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.

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