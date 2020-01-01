"Венецианка" сделала вывод по закону о реформе КСУ

Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта № 4533 и высказала свои предложения по его доработке.

Венецианская комиссия в понедельник, 22 марта опубликовала вывод по законопроекту о конституционной процедуре №4533, а также по альтернативному проекту закона №4533-1. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта №4533 и высказала свои предложения по его доработке. Документ опубликован на сайте Венецианской комиссии.

Так, Венецианская комиссия положительно оценила положения документа, касающиеся улучшения доступа граждан к Конституционному суду с жалобами. Положения, в частности, включают возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде, предоставления возможности устранять недостатки жалоб, введение возможности возмещения расходов жалобщикам.

Также Венецианская комиссия положительно оценила предложение четко определить пределы полномочий КСУ, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в установленном порядке.

В то же время Венецианская комиссия высказала ряд предложений, в частности по:

введению градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ

конкурсному отбору судей КСУ с привлечением международных экспертов;

кругу лиц, которые будут вправе инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ, в частности включив в перечень этих лиц НАПК;

возможности пересмотра решений КСУ в случае привлечения судьи к уголовной ответственности, связанной с принятием этого решения.

Венецианская комиссия в заключении отдельно отметила на своей рекомендации КСУ проявить сдержанность в случае обжалования этого закона и предоставить письменные предложения по возможному усовершенствованию его положений.

Однако Венецианская комиссия отмечает, что в законопроекте есть и недостатки.

"Что наиболее важно, он не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей с международным компонентом, как рекомендовано в Срочном заключении. Хотя эту систему назначения не нужно включать в законопроект, поправка к статье 11 Закона о Конституционном суде должна быть удалена, а текущие вакансии в Конституционном суде должны заполняться только после улучшения системы назначений", - отмечается в заключении.

Основные рекомендации Венецианской комиссии по внесению изменений в законопроект следующие:

С точки зрения процедурной экономии, рассмотрение конституционных жалоб, в ходе которых сенат считает положение закона неконституционным, должно быть передано в Большую палату, только если президент или парламент потребуют такой передачи.

Что касается дисциплинарного производства, то вместо исполнительной власти (то есть президента) инициатива о возбуждении дисциплинарного производства должна быть передана Национальному агентству по предупреждению коррупции. "Предоставление антикоррупционным органам некоторых надзорных полномочий над судьями соответствует общим принципам конституционализма и верховенства закона", — заявляет Венецианская комиссия.

Отсутствие какой-либо формы дифференцированных санкций в Законопроекте является проблемой. Чтобы ввести в действие дисциплинарную систему, за дисциплинарные проступки ниже порога "серьезного дисциплинарного проступка" должны быть введены другие санкции, такие как предупреждения, выговоры, снижение заработной платы и т. д., И эти санкции должны применяться простым большинством голосов.

Суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение, если один из его судей, голосующих за это решение, был осужден в последней инстанции за получение взятки в связи с принятием этого решения.

Кроме того, отмечается, что Конституционному суду должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по пересмотренному законопроекту.

Напомним, что ранее глава Венецианской комиссии обратился к Раде. Глава комиссии призывает украинский парламент решить ситуацию с "досадным" решением Конституционного суда.

Также Венецианская комиссия по срочному запросу президента Украины пришла к выводу, что Конституционный суд нужно реформировать, однако, он "не может быть "наказан" за свои решения.

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