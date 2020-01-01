В аннексированном Крыму содержатся более сотни незаконно задержанных, большинство - крымские татары.

На Донбассе и в Крыму незаконно удерживают 376 человек dailypost.ng

В ОРДЛО и в аннексированном Крыму растет число украинских пленных - сейчас известно о 376 незаконно удерживаемых. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в видеообращении к участникам сессии ООН по правам человека в понедельник, 22 марта.

"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 267 наших соотечественников" - пояснила омбудсмен.

Дениса подчеркнула, что лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям. Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан", - подытожила Денисова.

Напомним, что ранее Денисова заявила о заморозке переговоров по обмену пленными. Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом, пояснила украинский омбудсмен.

Омбудсмен назвала число пленных в ОРДЛО

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