В Одессе решили не останавливать общественный транспорт

Проезд в городском транспорте разрешен, но только если число пассажиров не превышает количество сидячих мест.

Локдаун в Одессе: что будет работать kyiv.24tv.ua

В Одессе вступают в силу ограничения красной зоны карантина. Об этом сообщает Думская в понедельник, 22 марта.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила работу общественного транспорта, но при условии, что число пассажиров не будет превышать количество сидячих мест.

Общепит может работать только на вынос или по доставке. Продолжат работать только продуктовые магазины, заправки и СТО, аптеки, зоомагазины и ветклиники, салоны красоты и парикмахерские, банки, а также почтовые операторы.

Напомним, что ранее министерства перешли на дистанционную работу. Всем органам власти рекомендуют перейти на удаленный режим работы из-за карантинных ограничений в Киеве.

Также сообщалось, что Кабмин обещает помощь бизнесу из-за локдауна. Власти намерены возобновить выплаты компенсаций предпринимателям, пострадавшим от введения локдауна.

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