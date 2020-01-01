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Названа дата внеочередного заседания Рады

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Основной темой заседания станет погром Офиса президента, однако нардепы намерены рассмотреть и другие вопросы.
Рада предварительно соберется 26 марта
Рада предварительно соберется 26 марта
Пресс-служба Верховной Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады предварительно запланировано на пятницу, 26 марта, об этом в понедельник, 22 марта, сообщил народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", - написал Качура.

Еще один нардеп от Слуги народа - Алексей Устенко – в комментарии УНН также заявил, что внеочередное заседание парламента назначено на ближайшую пятницу.

По его словам, ВР рассмотрит не только вопрос о митинге под ОП, но и ряд других вопросов, среди которых могут быть "евробляхы".

Напомним, накануне сообщалось, что партия Слуга народа инициировала внеочередное заседание парламента чтобы дать оценку "актам вандализма" под Офисом президента. 

Как сообщалось, в минувшую субботу у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов, отставка генпрокурора и главы МВД.

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Теги: Верховная Рада, нардепы, внеочередное заседание, заседание Верховной Рады
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Источник: korrespondent.net

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