Украина рекордно нарастила внешний долг

В прошлом году сумма долгов страны внешним кредиторам превысила показатель кризисного 2015 года.

В 2020 году валовый внешний долг Украины вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. При этом размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов). Об этом сообщатся на сайте НБУ.

Отмечается, что относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.

Также сообщается, что в течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,510 млрд долларов. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.

За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3,0 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частого сектора (на 0,5 млрд долларов), которые на 31 декабря 2020 года составили 71,0 млрд долларов (47,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 млрд долларов до 47.8 млрд долларов (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2.2 млрд долларов.

Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СДР увеличился на 155 млн долларов и составил 6,9 млрд долларов(4,6% от ВВП на конец 2020 года).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4,0 до 3,7 млрд долларов (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что за ноябрь 2020 года Госдолг Украины вырос на $1 млрд. В итоге в долларовом эквиваленте госдолг превысил 84 миллиарда, а в гривневом - почти достиг 2,4 триллиона.

Суммы выплат по госдолгу в марте составила почти три млрд долларов. При этом за год сумма составит почти 600 миллиардов гривен.

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