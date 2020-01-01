В МВД заявили об увеличении числа самоубийств среди подростков

В ведомстве напомнили о так называемых "группах смерти", которые появляются в соцсетях, и о их вреде для здоровья и жизни детей.

В январе-феврале текущего года 25 подростков покончили жизнь самоубийством, тогда как за весь 2020 год зафиксировано 123 таких случая. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 года органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия", - указано в сообщении.

В связи с этим в ведомстве напомнили о так называемых "группах смерти", которые появляются в соцсетях, и о их вреде для здоровья и жизни детей.

По данным МВД, наибольшее количество таких сообществ находится в Telegram.

Как сообщалось, в Киберполиции отчитались о задержании двух кураторов "групп смерти" - в Киеве и в Кривом Роге. Также киберполицейскими обнаружены и заблокированы десятки электронных адресов таких групп.

В Кривом Роге 15-летняя девочка наглоталась таблеток

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet