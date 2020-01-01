Главное 22 марта: Начало второго этапа вакцинации и указ Зеленского

В Украине начался второй этап COVID-вакцинации, Минздрав расширил "красную" зону карантина, а Владимир Зеленский своим указом создал Бюро экономической безопасности. Мы собрали основные события за прошедший день.

В Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации

По словам главы Минздрава Максима Степанова, теперь получить прививку от коронавируса могут семейный врачи. А после того, как в страну доставят еще одну партию препарата, это будет 29-30 марта, начнут вакцинировать пенсионеров старше 80 лет, сотрудников социальной сферы и общественного здоровья.

Минздрав расширил “красную“ зону карантина

Читай также: У Авакова готовят подозрения из-за протестов под ОП

“Красными“ по уровню заболеваемости COVID-19 являются Одесская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская, Киевская области и Киев. Также в список вошла Сумская область.

В “оранжевой“ зоне карантина находятся Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Винницкая, Львовская, Полтавская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская и Черкасская области.

Зеленский подписал указ о БЭБ

Читай также: Украина рекордно нарастила внешний долг

Документом начата работа Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно стало центральным органом исполнительной власти, работающим в направлении противодействия нарушениям, которые могут негативно повлиять на функционирование украинской экономики.

Бюро получило часть полномочий СБУ по борьбе с преступлениями в экономике.

Джо Байден отказался разговаривать с Владимиром Путиным

Читай также: Известный российский телеведущий попал под запрет в Украине

В МИД РФ рассказали, что Вашингтон отказался от предложения Москвы о проведении разговора между главой США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

В российском дипведомстве считают, что власти США виновны в ухудшении отношений между странами.

Украина будет импортировать питьевую воду к 2050 году

Такой прогноз сделали специалисты из Госэкоинспекции. Ситуация с питьевой водой в стране изменяется в худшую сторону. Причиной является сброс опасных веществ, засорение рек и недостаточное количество очищенных стоков.

Таким образом, уже к 2050 году государство будет вынуждено импортировать питьевую воду, прогнозируют эксперты.