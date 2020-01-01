Больше всего вакцинированных граждан в Донецкой области.

В Украине привили от COVID почти 122 тыс человек EPA/UPG

В Украине привили от COVID-19 почти 122 тыс человек. За прошедшие сутки вакцину получили почти 11 тыс граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

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Так, за день в стране привили 10 904 украинца. Данный показатель больше от показателя воскресенья, 21 марта, более чем в четыре раза. Тогда было сделано всего 2 715 прививок.

Примечательно, что всего в стране вакцинировали 121 929 граждан. Из них один человек получил две дозы препарата, тем самым завершив процесс вакцинации.

За понедельник, 22 марта, больше всего прививок сделали в Киеве – 1 030. За весь период иммунизации населения – в Донецкой области (9 164 прививки).

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В Черниговской, Черновицкой, Луганской и Донецкой областях было использовано меньше всего вакцин за сутки. Речь идет о 100, 110 и по 150 вакцинированных украинцах.

Данные о вакцинации ЦОЗ

Ранее сообщалось, что на курорте в Египте от коронавируса умер украинский волонтер.