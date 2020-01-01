Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине блокировали незаконную добычу драгоценных камней

Комментариев: 0
Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 240 УК Украины.
Фото с места обыска
Фото с места обыска
facebook.com/mvs.gov.ua/

В Украине правоохранители обнаружили преступную схему добычи драгоценных камней. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД.

Читай также: Из Украины пытались вывезти уникальный янтарь-сырец

По версии досудебного следствия, в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, добывали драгоценные камни без обязательного согласования проектной документации.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 240 УК Украины (Нарушение правил охраны или использования недр). Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Читай также: Грузовик с "секретиком": Пограничники задержали партию контрабандного янтаря

В Киеве, Киевской и Житомирской областях провели 15 обысков. Изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы. Сумму нанесенного ущерба установит экспертиза. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в северных районах Ровенской области полиция провела спецоперацию, целью которой было противодействие незаконной добыче янтаря.

Поделись:
Теги: Украина, драгоценные камни, незаконная добыча, уголовное производство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь