В Украине блокировали незаконную добычу драгоценных камней

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

В Украине правоохранители обнаружили преступную схему добычи драгоценных камней. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД.

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По версии досудебного следствия, в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, добывали драгоценные камни без обязательного согласования проектной документации.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 240 УК Украины (Нарушение правил охраны или использования недр). Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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В Киеве, Киевской и Житомирской областях провели 15 обысков. Изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы. Сумму нанесенного ущерба установит экспертиза. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в северных районах Ровенской области полиция провела спецоперацию, целью которой было противодействие незаконной добыче янтаря.