Постановление вступило в силу в понедельник, 22 марта, рассказал Максим Степанов.

Въезд в Украину ужесточен: Кабмин ввел обязательный тест на COVID Максим Степанов / Facebook

Кабмин ужесточил въезд в Украину. Правительство ввело обязательное наличие ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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По словам министра, решение об ужесточении въезда в страну Кабмин принял в понедельник, 22 марта, на внеочередном заседании. В этот же день постановление вступило в силу.

Таким образом, теперь, несмотря на страну, из которой приезжает человек, он должен обязательно предоставить справку о проведении ПЦР-теста. Последний должен быть сделать не позднее 48 часов и иметь отрицательный результат.

Ограничения распространяются на граждан всех государств, пересекающих границу Украины, объяснил Степанов.

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Он также отметил, что подобные ограничения действуют во всех европейских странах, и Украина исключением не стала.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19.